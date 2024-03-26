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3M договорилась о компенсациях по делу о берушах с 99% истцов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская 3M Co. сообщила, что согласовала с более чем 99% истцов условия урегулирования претензий, полученных компанией в рамках дела о неисправных берушах.

По условиям соглашения, совокупные выплаты 3M в связи с этим делом в период с 2023 года по 2029 год составят до $6 млрд.

Выплаты без учета налогов составят $5,3 млрд, необходимые средства ранее были зарезервированы компанией на эти цели, отмечается в пресс-релизе.

Около 300 тысяч истцов, включая ветеранов вооруженных сил США, заявили, что 3M и купленная ею в 2008 году Aearo Technologies выпустили дефектные беруши, которые не смогли защитить их слух от негативного воздействия шума. 3M возражала, что беруши исправно выполняют свою функцию, если их использовать после соответствующего инструктажа.

В 2018 году холдинг согласился выплатить американскому правительству $9,1 млн для урегулирования претензий в том, что беруши, вопреки ощущениям, могут неплотно располагаться в ушном канале. Вскоре после этого на компанию начали подавать в суд ветераны.

3M и Aearo активно занимаются возмещением страховых выплат, чтобы компенсировать часть затрат на урегулирование претензий, отмечается в пресс-релизе.

3M - многопрофильная диверсифицированная международная производственная корпорация, которая выпускает продукты для самых разных рынков. Она производит широкий спектр товаров - от электроники до канцелярских принадлежностей (в том числе Scotch и Post-it). 3M имеет представительства в 70 странах, ее продукция реализуется в 200 государствах. Штат насчитывает 93 тысячи сотрудников.

США Aearo 3M
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