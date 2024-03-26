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Португальский парламент нового созыва начал работу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Парламент нового созыва во вторник начал работать в Португалии, большинство в нем заняли представители правых партий, среди них 80 депутатов от правоцентристского Демократического альянса, 50 - от ультраправой партии "Хватит!" (Chega) и восемь - от "Либеральной инициативы", сообщает агентство EFE.

Парламентарии рано утром во вторник прибыли в однопалатную Ассамблею республики (португальский парламент). В частности, на заседании присутствовал лидер партии "Демократический альянс" Луиш Монтенегру, которому президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза на прошлой неделе поручил сформировать правительство страны.

Ожидается, что после перерыва, который завершится в 15:00 по местному времени (18:00 по московскому), парламентарии проголосуют за кандидатуру председателя ассамблеи.

Парламентские выборы в Португалии состоялись 10 марта. Победу одержала партия "Демократический альянс", она получила 80 мест в парламенте. 78 мест получили представители левой Социалистической партии. Беспрецедентный уровень поддержки получила ультраправая партия "Хватит!" (Chega), заручившаяся 18% голосов, что равно 50 местам в парламенте.

Оставшиеся места отошли "Либеральной инициативе" (восемь мест), радикальной левой партии "Левый блок" (пять мест), "Коалиции демократического единства" (четыре места), леволиберальной зеленой партии LIVRE (четыре места) и партии "Люди-Животные-Природа" (одно место).

Португалия
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