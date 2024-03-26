Латвия готовит планы вывода госкомпаний на биржу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство Латвии обсуждает планы IPO компаний госсектора с целью развития внутреннего рынка капитала.

Минфин внес на рассмотрение в кабинет министров доклад о государственных и муниципальных обществах, которые могут быть выведены на биржу, сообщается в материалах на портале правовых актов.

По данным Минфина, в настоящее время капитализация латвийского рынка ценных бумаг очень низкая - около 2% ВВП, поэтому цель правительства состоит в том, чтобы во время работы парламента нынешнего созыва (2022-2026 годы) достичь капитализации рынка в размере 9-10% ВВП.

Доклад Минфина "О государственных и муниципальных обществах капитала для первичного публичного предложения" имеет статус ограниченной доступности.

В Минфине пояснили, что доступ к докладу ограничен, так как он содержит коммерческую тайну в отношении подготовки госкомпаний к первичному публичному предложению.

По данным ведомства, у каждого предприятия есть свои специфические особенности и нужен поэтапный подготовительный процесс подготовки выхода на биржу, который может занять несколько лет. Минфин намерен максимально информировать общественность о принятых решениях.

Министр финансов Арвилс Ашераденс, комментируя планы вывода на биржу госкомпаний, ранее заявлял, что речь идет не только об ожидаемом IPO национальной авиакомпании airBaltic.

В частности, оцениваются такие возможности в отношении телекоммуникационных компаний Latvijas Mobilais telefons и Tet, компании Latvijas veja parki - дочернего предприятия Latvenergo, а также нескольких принадлежащих Рижскому самоуправлению компаний - Rigas namu parvaldnieks, Rigas udens и Rigas siltums.

В мае прошлого года правительство рассмотрело доклад Минфина, который предусматривает, что капитализация рынка акций к 2027 году увеличится с 3% до 9% ВВП.

В докладе отмечается, что развитие рынка капитала в Латвии имеет большой потенциал. По отношению рыночной капитализации акций к ВВП Латвия находится на одном из последних мест в Европейском союзе и существенно отстает от соседних стран.

Капитализация рынка акций в Латвии в 2021 году составила 986 млн евро, в Литве - 5,167 млрд евро, в Эстонии - 5,337 млрд евро. В 2022 году капитализация рынка в Латвии снизилась до 737 млн евро, в Литве - до 4,752 млрд евро, а в Эстонии - до 4,708 млрд евро.

В 2021 году капитализация рынка в Латвии составляла всего 3% ВВП, тогда как в Литве - 9,3%, а в Эстонии - 17,4%. Средний показатель Евросоюза в 2021 году составлял 54% ВВП.

Доля государственных и муниципальных предприятий на фондовом рынке Эстонии составляет 38%, Литвы - 36%. В Латвии нет государственных и муниципальных предприятий, которые привлекли капитал на рынке акций.

Минфин отмечает, что Латвия существенно отстает от соседних стран и по обороту рынка акций. В 2022 году в Латвии он составлял 11,4 млн евро, или 1,8% общего оборота на балтийском рынке акций. В Литве оборот рынка акций равнялся 240 млн евро, или 38,2%, а в Эстонии - 377,9 млн евро, или 60% общего оборота в Прибалтике.