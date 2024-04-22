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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Латвийская airBaltic во II полугодии объявит "крупнейшее в Балтии" IPO

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует объявить первичное публичное предложение акций во второй половине 2024 года, заявил Латвийскому телевидению исполнительный директор компании Мартин Гаусс.

"Это публичное предложение акций будет крупнейшим в Балтии. Акции планируется выставить на биржу Nasdaq Riga", - сказал он.

Гаусс отметил, что авиакомпания сейчас находится в процессе рефинансирования еврооблигаций, а также ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении 100 млн евро.

В годовом отчете компании за 2023 год сообщается, что срок погашения облигаций на сумму 200 млн евро наступает в июле 2024 года и "в отношении рефинансирования облигаций сохраняется неопределенность".

"В дополнение к рефинансированию на сумму 200 млн евро авиакомпания планирует привлечь еще 100 млн евро для улучшения баланса денежных средств и содействия финансированию дальнейших капиталовложений, связанных с расширением мощностей", - отмечается в отчете.

Международные инвестиционные банки и финансовые консультанты, которых привлекла airBaltic, параллельно работают над различными вариантами рефинансирования. Авиакомпания рассматривает два параллельных пути: государственный и частный. Она уже вступила в переговоры с акционерами, включая правительство Латвии, чтобы изучить их готовность финансировать часть нового долга на рыночных условиях наряду с частными инвесторами.

Кроме того, "изучаются возможность использования второго залогового права или аналогичных прав на ряд самолетов и двигателей". Ожидается, что рыночная стоимость этих самолетов и двигателей превысит текущие обязательства, что обеспечит большую финансовую безопасность долга, говорится в материалах.

В июле 2019 года airBaltic выпустила пятилетние облигации на 200 млн евро с купоном 6,75%. Бумаги приобрели более 100 инвесторов из 25 стран.

Летом 2020 года Еврокомиссия одобрила решение правительства Латвии влить 250 млн евро в акционерный капитал airBaltic, чтобы помочь ей справиться с последствиями ограничений из-за Covid-19. Сейчас уставный капитал компании составляет 596,473 млн евро.

airBaltic в 2023 году перевезла около 4,5 млн пассажиров, что на 36% больше, чем в 2022 году. Латвийскому государству принадлежат 97,97% акций airBaltic, компании Aircraft Leasing 1 (которой владеет датский бизнесмен Ларс Тусен) - 2,03%.

airBaltic Мартин Гаусс Латвия
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