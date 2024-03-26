Белоруссия разместила усиленные батальоны на границе с Литвой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия разместила близ границы с Литвой усиленные танковый и механизированный батальоны, заявил гостелеканалу СТВ министр обороны республики Виктор Хренин.

"На ошмянском направлении действует усиленный танковый батальон, на поставском - механизированный усиленный батальон", - сказал он.

Министр отметил, что "задачи они выполняют учебные".

"Это называется демонстрация решимости к защите своей страны, что мы готовы. Мы будем защищать свою Родину", - подчеркнул Хренин.