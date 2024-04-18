Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Пункт пропуска на белорусско-литовской границе остановил работу из-за пожара

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на 18 апреля на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) загорелось здание литовской таможни, из-за этого литовская сторона с 6:20 утра перестала пропускать через границу людей и машины, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Там порекомендовали учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как долго пункт будет закрыт, не уточняется.

Белоруссия Мядининкай Каменный Лог Госпогранкомитет Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Индонезии из-за извержения вулкана Руанг закрыли аэропорт в Манадо

Нефть умеренно дорожает после падения накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 18 апреля

Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились

СМИ утверждают, что Израиль планировал удар по Ирану 15 апреля, но отложил атаку

СМИ утверждают, что Израиль планировал удар по Ирану 15 апреля, но отложил атаку

Протестующие в Грузии выдвинули властям ультиматум по законопроекту об иноагентах

Протестующие в Грузии выдвинули властям ультиматум по законопроекту об иноагентах

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });