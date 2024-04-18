Пункт пропуска на белорусско-литовской границе остановил работу из-за пожара

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на 18 апреля на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай (Каменный Лог) загорелось здание литовской таможни, из-за этого литовская сторона с 6:20 утра перестала пропускать через границу людей и машины, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Там порекомендовали учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Как долго пункт будет закрыт, не уточняется.