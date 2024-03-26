Племянник Кеннеди объявил Николь Шанахан своим кандидатом на пост вице-президента

Демократы опасаются, что Кеннеди-младший привлечет на свою сторону часть электората Байдена

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший объявляет о своем кандидате на пост вице-президента Фото: Justin Sullivan/Getty Images News

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший объявил, что юрист и филантроп Николь Шанахан станет вице-президентом в случае его победы на выборах.

"Я с гордостью представляю вам следующего вице-президента США мою коллегу-юриста, превосходного ученого, технолога Николь Шанахан", - сказал он, выступая в Окленде (штат Калифорния).

По данным американских СМИ, 38-летняя Шанахан является дочерью китайского иммигранта. Ранее была замужем за соучредителем Google Сергеем Брином.

The Washington Post ранее во вторник отмечало, что Кеннеди-младшему нужно было уже сейчас определиться с кандидатом на пост вице-президента, поскольку, согласно правилам около половины штатов США, это необходимо для того, чтобы попасть в избирательные бюллетени.

Кроме того, племянник экс-президента Джона Кеннеди уже обеспечил себе включение в избирательные бюллетени в штате Юта. Кеннеди-младший и поддерживающий его комитет "Американские ценности 2024" заявили ранее, что собрали достаточно подписей, чтобы получить на это одобрение в нескольких других штатах, включая штаты Аризону, Неваду и Джорджию, но представители избирательной комиссии в этих штатах еще не утвердили соответствующее решение.

По данным издания, предвыборная кампания Кеннеди "напугала демократов, которые борются с претендентами из сторонних партий, кто мог бы отнять поддержку президента Джо Байдена и, таким образом, помочь бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу". The Hill в свою очередь пишет, что в настоящее время миллионы американцев поддерживают Кеннеди-младшего на посту президента.

Согласно результатам январского опроса Gallup, Кеннеди-младший лидировал по популярности среди всех кандидатов - Байдена, Трампа, уже выбывших из избирательной гонки губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда США при ООН Ники Хейли: рейтинг племянника Кеннеди составил 52%. Следующим был Трамп с 42%, за ним следовали Байден с 41%, Хейли с 33% и Десантис с 32%.

The Washington Post сообщает, что Национальный комитет Демократической партии "готовится противостоять Кеннеди и другим сторонним претендентам", этими усилиями руководит американский политический советник Мэри Бет Кэхилл. Ранее в марте NBC News сообщал, что Кэхилл назначили соруководителем новой группы Национального комитета Демократической партии по борьбе со сторонними и независимыми соперниками на президентских выборах в США в 2024 году.

Кеннеди-младший в апреле 2023 года выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских праймериз от Демократической партии. Однако позднее он заявил, что будет баллотироваться как независимый кандидат.

Сторонники Кеннеди-младшего в январе подали документы о создании политических партий в шести штатах - Калифорнии, Делавэре, Гавайях, Миссисипи, Северной Каролине и Техасе. В первых пяти создали политическую партию "Мы, народ", а в Техасе - "Независимую партию Техаса". Associated Press (AP) отмечает, что, благодаря этому, количество подписей, необходимых для включения Кеннеди в избирательные бюллетени в каждом штате, сократилось примерно на 330 тыс., что составляет треть от общего количества, необходимого по всей стране.

70-летний Роберт Кеннеди-младший является юристом по вопросам экологии и активистом, выступающим против вакцинации. Он - сын бывшего сенатора от Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеди и племянник 35-го президента Джона Кеннеди.

В прошлом году Instagram (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировала его аккаунт "за неоднократное распространение опровергнутых утверждений о коронавирусе или вакцинах".