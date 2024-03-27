Что случилось этой ночью: среда, 27 марта

Госкомпания "Работа в России" станет оператором организованного набора мигрантов, над Белгородской областью сбили 18 снарядов Vampire, определились все участники Евро-2024

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минтруда предложило назначить оператором организованного набора трудовых мигрантов компанию "Работа в России". Это часть комплекса решений по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции. "Работа в России" станет государственным кадровым агентством для российских компаний.

- Минобороны России сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 реактивных снарядов системы Vampire. Ночью в регионе объявляли ракетную опасность.

- Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области в рамках командно-штабных учений. Как сообщили в Минобороны, крупногабаритная техника покинула специальные сооружения и приступила к совершению марша.

- Независимый кандидат на пост главы США Роберт Кеннеди-младший объявил, что юрист и филантроп Николь Шанахан станет вице-президентом в случае его победы на выборах. По данным СМИ, Шанахан является дочерью китайского иммигранта. Ранее была замужем за соучредителем Google Сергеем Брином.

- Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил ликвидацию замкомандующего военным крылом ХАМАС Марвана Иссы, сообщила The Times of Israel.

- Сборные Грузии, Украины и Польши стали последними командами, завоевавшими путевки в финал чемпионата Европы по футболу-2024. Они победили в решающих матчах раунда плей-офф квалификационного отбора.