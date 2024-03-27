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Нидерландская Power2X намерена вложить 1 млрд евро в производство "зеленого" метанола в Эстонии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Нидерландская Power2X, реализующая проекты по переходу на новые виды энергии, планирует инвестировать более 1 млрд евро в проект по выпуску "зеленого" метанола в Эстонии, сообщили агентству BNS в компании.

Ожидается, что после полного завершения строительства завод будет производить до 500 тыс. тонн "зеленого" метанола в год. Производство будет основано на отходах лесозаготовок и "зеленом" водороде, который будут получать из энергии будущих морских ветряных электростанций в Эстонии. Power2X планирует создать центр "зеленой" энергетики в Пярну, в промышленной зоне Нийду.

Этот "зеленый" метанол поможет сократить выбросы углерода при производстве химикатов, судового топлива, авиационного топлива и выбросы других эмитирующих углерод отраслей как внутри страны, так и за рубежом. Потенциал производства позволит предотвратить выбросы 1 млн тонн CO2 в год.

Проект в настоящее время находится на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проходит процедуру получения разрешений. Начало производства запланировано на 2028 год.

Power2X разрабатывает проекты в сфере декарбонизации, ориентированные на производство "чистого" водорода, аммиака и метанола, и имеет диверсифицированный портфель проектов по всей Европе (включая MadoquaPower2X, производство аммиака в Португалии, и ErasmoPower2X, проект по производству солнечной энергии и экологически чистого водорода в Испании).

Штаб-квартира Power2X находится в Амстердаме. Финансовую поддержку Power2X оказывает инвестиционная компания CPP Investments.

Нидерланды Эстония Power2X CPP Investments
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