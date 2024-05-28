TotalEnergies изучит проект производства "зеленого" водорода в Тунисе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - TE H2, совместное предприятие TotalEnergies и EREN Groupe, вместе с VERBUND, ведущей электроэнергетической компанией Австрии, подписали меморандум о взаимопонимании с Тунисом для изучения реализации крупного проекта по производству "зеленого водорода" под названием "H2 Notos" для экспорта в Центральную Европу по трубопроводам, сообщила TotalEnergies.

Цель H2 Notos - производство экологически чистого водорода с использованием электролизеров, работающих на базе крупных береговых ветровых и солнечных проектов и снабженных опресненной морской водой. Целевой показатель проекта - производство 200 тысяч тонн "зеленого" водорода ежегодно на начальном этапе с возможностью увеличения производства до 1 млн тонн в год в Южном Тунисе. Проект получит доступ к европейскому рынку через "Коридор SouthH2" - проект водородного трубопровода, соединяющего Северную Африку с Италией, Австрией и Германией, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию примерно в 2030 году.

TE H2 вместе с VERBUND будет руководить разработкой, финансированием, строительством и эксплуатацией комплексного проекта от производства "зеленой" электроэнергии до производства "зеленого" водорода. VERBUND будет координировать транспортировку произведенного водорода в Центральную Европу.

"Тунис, твердо приверженный своему энергетическому переходу, видит в этом проекте стратегический поворот для повышения его привлекательности как предпочтительного направления для иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии", - заявила министр промышленности, горнодобывающей промышленности и энергетики Туниса Фатма Табет Шибуб.