Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

TotalEnergies изучит проект производства "зеленого" водорода в Тунисе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - TE H2, совместное предприятие TotalEnergies и EREN Groupe, вместе с VERBUND, ведущей электроэнергетической компанией Австрии, подписали меморандум о взаимопонимании с Тунисом для изучения реализации крупного проекта по производству "зеленого водорода" под названием "H2 Notos" для экспорта в Центральную Европу по трубопроводам, сообщила TotalEnergies.

Цель H2 Notos - производство экологически чистого водорода с использованием электролизеров, работающих на базе крупных береговых ветровых и солнечных проектов и снабженных опресненной морской водой. Целевой показатель проекта - производство 200 тысяч тонн "зеленого" водорода ежегодно на начальном этапе с возможностью увеличения производства до 1 млн тонн в год в Южном Тунисе. Проект получит доступ к европейскому рынку через "Коридор SouthH2" - проект водородного трубопровода, соединяющего Северную Африку с Италией, Австрией и Германией, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию примерно в 2030 году.

TE H2 вместе с VERBUND будет руководить разработкой, финансированием, строительством и эксплуатацией комплексного проекта от производства "зеленой" электроэнергии до производства "зеленого" водорода. VERBUND будет координировать транспортировку произведенного водорода в Центральную Европу.

"Тунис, твердо приверженный своему энергетическому переходу, видит в этом проекте стратегический поворот для повышения его привлекательности как предпочтительного направления для иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии", - заявила министр промышленности, горнодобывающей промышленности и энергетики Туниса Фатма Табет Шибуб.

TotalEnergies Тунис Австрия VERBUND EREN Groupe Фатма Табет Шибуб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

СД "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 29,01 руб./акция

Рынок акций РФ начал неделю с рекордного с февраля 2023 года падения по индексу МосБиржи

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании

Повышение пошлин не повлияло на поставки в РФ вина из Франции и Испании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });