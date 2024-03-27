Израильские военные хотят закрепить успехи в Газе дипломатическими договоренностями

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля считают, что ее успехи в секторе Газа и на границе с Ливаном приведут к стабильноcти лишь в случае заключения дипломатических соглашений, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.

По их словам, война не завершится без одного или нескольких дипломатических соглашений и политики должны предпринять дипломатические шаги, чтобы победы переросли в долговременный успех и стабильность.

Военные полагают, что без надежного плана по управлению сектором Газа после конца операции ЦАХАЛа группировка ХАМАС легко вернется в ранее зачищенные районы, как это случилось с больницей "Аш-Шифа" в городе Газа. По данным Jerusalem Post, операция в этой больнице займет еще несколько дней, поэтому на ее зачистку уйдет не менее двух недель, а не одна, как предполагалось изначально. Наземную операцию в Рафахе военные не смогут начать в ближайшие несколько недель, к тому же на эвакуацию из Рафаха 1,4 млн гражданских лиц уйдет много недель, причем для них потребуется создавать подходящие условия для жизни.

Издающееся в ОАЭ издание The National пишет со ссылкой на источники, что Израиль планирует создать ополчение из числа местных кланов в секторе Газа, которое могло быть стать противовесом ХАМАС, исполнять роль правоохранительных органов, а также помогать с распределением гуманитарной помощи. "Частично этот план задуман, чтобы вызвать междоусобицу в Газе, обратить друг против друга ХАМАС и ополчение", - такое мнение выразил один из источников. При реализации такого сценария, отмечает The National, Израиль сможет сосредоточиться на обеспечении безопасности границы с анклавом, чтобы не допустить повторение нападений, подобных атаке 7 октября 2023 года. Источники отметили, что Израиль уже разметил сектор Газа на зоны - в качестве подготовки для будущей передачи сформированному ополчению полномочий по обеспечению безопасности в конкретных зонах.

Однако, напоминает издание, в середине марта лидеры кланов в секторе Газа отвергли возможность участвовать в плане Израиля по управлению анклавом после конца операции. По некоторым данным, план составила Служа общей безопасности ("Шин-Бет"), официально о нем не объявляли.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решение не отправлять израильскую делегацию в Вашингтон должно было стать сигналом ХАМАС: международное давление на Израиль не приведет к концу боевых действия, если группировка не пойдет на уступки. Он осудил неучастие США в голосовании СБ ООН, который принял резолюцию с призывом к прекращению огня в Газе. По мнению Нетаньяху, все это побудило ХАМАС занять жесткую линию, заставило руководство группировки поверить, что международное сообщество может вынудить Израиль отказаться от его военных целей в Газе.

Американский чиновник рассказал The Times of Israel, что офис премьера Израиля обратился к Белому дому с предложением выбрать новую дату - из-за отмены визита делегации - для встречи, на которой будут обсуждать возможную израильскую операцию в Рафахе.

Портал Ynet сообщил, что один из лидеров ХАМАС Халед Машаль объявил: соглашение по заложникам возможно добиться вместе с победой на поле боя. Он добавил, что группировка не отпустит оставшихся заложников, пока не добьется поставленных целей.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания продолжает визит в Иран, где встретился с президентом Ибрахимом Раиси. Раиси корнем проблем с безопасностью в регионе назвал правительство Израиля, и добавил, что события в секторе Газа стали большой проблемой для США и стран Запада. Он выразил уверенность, что палестинцы победят в этом конфликте.

Продолжались бои в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Военные ЦАХАЛа в ходе рейдов в районе "Аль-Амаль" обнаружили новые туннели, некоторые из них вели в больницу "Нассер". Солдаты задержали 50 членов палестинских группировок и отправили их на допрос. Не прекращается операция в больничном комплексе "Аш-Шифа", где как полагает израильское командование, по-прежнему удерживают позиции бойцы и командиры ХАМАС. Также не спадала напряженность на израильско-ливанской границе. Движение "Хезболла" выпустило десятки реактивных снарядов по городу Кирьят-Шмона - в ответ на удар Израиля по деревне Хеббария в южном Ливане днем ранее.

Испания в среду сбросила с воздуха в сектор Газа 26 тонн гумпомощи - более 11 тысяч пайков. Одновременно с тем глава египетского МИД Самех Шукри заявил группе американских конгрессменов, посещающих Египет, что Вашингтону нужно возобновить выделение средств Ближневосточному агентству для помощи палестинским беженцам (БАПОР): после обвинений Израиля в адрес БАПОР, что некоторые сотрудники участвовали в нападении 7 октября, 16 стран свернули финансирование агентства. Также Шукри призвал к прекращению огня в Газе для бесперебойного поступления гумпомощи в анклав.