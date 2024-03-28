Из Ливана в сторону Израиля запустили десяток ракет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Не менее десяти ракет были запущены утром 28 марта в сторону населенного пункта Шломи на севере Израиля со стороны Ливана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Израильская система ПРО "Железный купол" смогла перехватить девять из запущенных ракет. Данных о пострадавших у военных нет.

Военные в ответ провели артиллерийский обстрел пусковых площадок.

Ранее можно было услышать сигналы воздушной тревоги в северных населенных пунктах Шломи, Ханита и Бецет.