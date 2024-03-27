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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:27

Не менее шести человек пострадали после израильского обстрела ливанского города

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек получили ранения во время израильской атаки на город Эн-Накура, находящийся на юге Ливана на отдалении от израильско-ливанской границы, где обычно происходят дуэли между Израилем и ливанским движением "Хезболла", сообщает в среду агентство ЭФЭ.

"Не менее шести человек ранены в населенном пункте, который находится в районе, более удаленном от приграничной с Израилем зоны, где обычно происходит перекрестный огонь", - информирует агентство.

Удар в Эн-Накуре пришелся по кафе. Как отмечает ЭФЭ, это первый удар израильской армии по гражданскому объекту на территории Ливана.

Источник, близкий к "Хезболле", подтвердил, что шесть человек пострадали, и отметил, что это предварительный итог, количество раненых может возрасти.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Одновременно с тем бойцы "Хезболлы" и израильские военные продолжают обстрел позиций друг друга вдоль границы.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС Газа Хезболла
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