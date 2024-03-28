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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:11

Что случилось этой ночью: четверг, 28 марта

Жертвы израильского обстрела в Ливане, США выдали в РФ обвиняемого в истязании дочери, российская компания попала под санкции за связи с КНДР

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ОНК Москвы опровергли сообщения о смерти кого-либо из фигурантов дела Crocus. В комиссии также обещали посетить их и осуществлять правозащитную работу в штатном режиме.

- Не менее шести человек пострадали после израильского обстрела ливанского города. Удар в городе Эн-Накуре пришелся по кафе.

- США ввели санкции против российской компании "Алис" за связи с КНДР. Также санкции ввела Южная Корея.

- Путин предостерег третьи страны от предоставления ВСУ аэродромов для F-16. Он заявил, что такие аэродромы станут законными целями ВС РФ.

- США выдали в Россию обвиняемого в истязании дочери. По данным правоохранителей, фигурант обманным путем увез дочь в США, где подвергал её жестокому обращению.

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