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США ввели санкции против российской компании "Алис" за связи с КНДР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Минфин США в среду включил в санкционные списки по Северной Корее российскую компанию "Алис", сообщается в пресс-релизе ведомства.

В нем отмечается, что, по данным Вашингтона, ООО "Алис" - базирующаяся во Владивостоке российская компания - связана с северокорейской компанией Chinyong, находящейся под санкциями США.

Минфин отмечает, что санкции против ООО "Алис" ввела вместе с США Южная Корея.

Помимо этого, США ввели санкции против шести северокорейцев, двое из которых являются представителями северокорейских банков Daesong Bank и Jinmyong Joint Bank. Под санкции также попала компания из ОАЭ.

США ООО "Алис"
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