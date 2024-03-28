Замглавы Минобороны РФ Фомин посетил военный парад в Мьянме

В нём были задействованы боевые самолёты и вертолёты российского производства

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и члены Общественного совета при министерстве обороны РФ стали почётными гостями парада в честь 79-й годовщины образования вооружённых сил Мьянмы, который прошёл в столице страны Нейпьидо в четверг, сообщает российское военное ведомство.

"Торжественным маршем по плацу прошли около 8 тыс. военнослужащих. В динамической части парада были представлены более 20 единиц вертолётов и самолётов, в том числе - российского производства: самолёты Су-30СМЭ, МиГ-29, Як-130, вертолёты Ми-24, Ми-35, Ми-17 и другие", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны России, "большая часть показанной техники производится на предприятиях местной оборонной промышленности".

В параде, который состоялся на главной военной площади города, также приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнёров по диалогу, информирует ведомство.