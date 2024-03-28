Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:11

Делегация СВР обсудила в Пхеньяне вопросы сотрудничества между ведомствами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с директором Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Пхеньян с 25 по 27 марта обсудила с коллегами из КНДР вопросы развития сотрудничества, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешней международной и региональной ситуации вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил", - информировало агентство.

Переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ "прошли в товарищеской, теплой и дружественной атмосфере, они пришли к общему мнению по обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении ЦТАК.

КНДР Пхеньян СВР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден с небольшим перевесом опережает Трампа по результату опроса

Байден с небольшим перевесом опережает Трампа по результату опроса

США ввели санкции против российской компании "Алис" за связи с КНДР

Обострение палестино-израильского конфликта

Не менее шести человек пострадали после израильского обстрела ливанского города

Не менее шести человек пострадали после израильского обстрела ливанского города

Власти Нигера ждут от США планов вывода американского контингента

Власти Нигера ждут от США планов вывода американского контингента

Что произошло за день: среда, 27 марта

Власти Польши приостановили все учения после гибели пятого за месяц военного

Власти Польши приостановили все учения после гибели пятого за месяц военного

Что случилось этой ночью: среда, 27 марта

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });