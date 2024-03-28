Делегация СВР обсудила в Пхеньяне вопросы сотрудничества между ведомствами

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Делегация Службы внешней разведки (СВР) РФ во главе с директором Сергеем Нарышкиным в ходе визита в Пхеньян с 25 по 27 марта обсудила с коллегами из КНДР вопросы развития сотрудничества, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о нынешней международной и региональной ситуации вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил", - информировало агентство.

Переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ "прошли в товарищеской, теплой и дружественной атмосфере, они пришли к общему мнению по обсуждавшимся вопросам", - говорится в сообщении ЦТАК.