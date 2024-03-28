Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда стремилась в ЕС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для Армении, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения Армении в четверг.

По его словам, "на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее (...) не втянули в другую систему (ЕАЭС - ИФ)".

Спикер проинформировал, что Армения в середине апреля в Испании впервые примет участие в собрании глав парламентов стран ЕС.

Симонян также заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, "пока не поймем, существует ли эта организация, действует или выходит из нашего региона".

"Нам также интересно, готовится ли эта организация хотя бы позвонить Азербайджану и сказать, что их войска, которые стоят у Джермука, это территория ОДКБ", - отметил он.

Симонян заявил также, что предстоящая 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена не направлена ни против России, ни против Азербайджана.

"Действия Армении направлены на защиту суверенитета Армении", - подчеркнул он.

По мнению Симоняна, Россия оставила Армению одной "в самый сложный период".

"Это факт. У нас был друг, союзник, как они любят говорить, старший брат, который, когда пришло время нас защитить, по крайней мере, оставил нас одного, если не сказать, что все происходило с его ведома. Нас неоднократно обманывали, а потом попытались втянуть в новую войну уже на территории Армении, чтобы потом "спасти" в конкретной ситуации и накинуть хомут на государственность Армении", - резюмировал спикер армянского парламента.