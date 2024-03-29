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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Что случилось этой ночью: пятница, 29 марта

Срочников не отправят на СВО, иск Генпрокуратуры РФ к "Макфе", 15 целей сбито над Белгородской областью

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Солдат-срочников весеннего призыва не направят в зону СВО, заявил Генштаб РФ. Продолжительность срочной службы останется один год.

- Генпрокуратура РФ подала иск к производителю макаронных изделий, муки и круп "Макфа" и ряду ее компаний. Суть иска не раскрывается. Предварительное судебное заседание назначено на 9 апреля.

- Система ПВО уничтожила 15 целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, осколками посечены 12 автомобилей, повреждено остекление "Белгород Арены" и гимназии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

- Telegram борется с рассылкой призывов к терактам. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что со следующей недели у пользователей из России, Украины и Белоруссии появится возможность ограничивать круг отправителей сообщений.

- Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда стремилась в ЕС. По словам Алена Симоняна, "Армения всегда шла по этому пути, пока ее (...) не втянули в другую систему".

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