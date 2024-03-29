Администрация США обсуждает перспективы обеспечения безопасности в Газе по завершении конфликта

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чиновники администрации президента США Джо Байдена ведут предварительные консультации по вопросам стабилизации послевоенной ситуации в Газе, сообщает Politico, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что в дискуссиях о том, как будут выглядеть потенциальные силы безопасности Газы, участвуют Белый дом, Пентагон, госдеп и их зарубежные коллеги.

Высокопоставленный представитель администрации сказал газете: "Мы работаем с партнерами над различными сценариями временного управления и структур безопасности в Газе после того, как кризис закончится".

По его словам, ряд бесед о ключевых элементах безопасности в Газе был проведен как с Израилем, так и с региональными партнерами США.

Предварительно, Пентагон будет финансировать "некоторые силы безопасности", в частности, "многонациональные силы, либо палестинскую миротворческую команду".

При этом Politico, ссылаясь на чиновников, подчеркивает, что предлагаемые варианты не предусматривают присутствие в Газе американских военных.

В то же время издание отмечает, что "могут пройти недели или месяцы, прежде чем Вашингтон и его партнеры одобрят какой-либо план".

Региональные игроки, прежде чем серьезно рассматривать варианты, хотят увидеть приверженность решению о сосуществовании двух государств. Кроме того, "ни один из них не подтвердил участие, поскольку план недоработан".

Что касается потенциальной миротворческой группы под руководством палестинцев, "то до сих пор неясно, кто будет обучать и оснащать ее членов, в число которых могут входить некоторые из почти 20 тыс. сотрудников службы безопасности, поддерживаемых Палестинской национальной администрацией, с тех пор, как ХАМАС взял анклав под свой контроль в середине 2000-х годов", пишет издание.

Израиль "неохотно ведет разговоры" о будущем Газы до тех пор, пока не нанесет поражение ХАМАС и не добьется освобождения заложников. Некоторые официальные лица в израильском правительстве призвали Израиль после войны оккупировать Газу, против чего выступают США, напоминает газета.