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ХАМАС и Израиль возобновят в Каире переговоры о перемирии

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Израильская делегация в воскресенье отправится в Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, сообщают в субботу западные СМИ.

В течение воскресенья переговорный процесс возобновится с участием Израиля и ХАМАС при посредничестве США, Египта и Катара.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение израильской делегации к переговорам с ХАМАС.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка пос‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌тепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

В конце прошлой недели Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС Катар США
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