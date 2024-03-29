Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" прибыл в порт Массауа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) России "Маршал Шапошников" прибыл в порт Массауа, сообщает министерство информации Эритреи.

Пятидневный визит фрегата "Маршал Шапошников" приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Эритреей.

Отмечается, что "фрегат был тепло встречен военно-морскими силами Эритреи". В церемонии приняли участие высокопоставленные правительственные чиновники, командующие силами обороны Эритреи, и посол РФ в африканской стране Игорь Мозго.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, "в ходе делового захода в порт Массауа для моряков-тихоокеанцев запланирована культурная и спортивная программа".

Фрегат пробудет в порту Массауа несколько дней, после чего продолжит дальний морской поход.

Ранее отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.

ТОФ Маршал Шапошников Эритрея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда стремилась в ЕС

Дуров заявил о борьбе Telegram с рассылками призывов к терактам

Что произошло за день: четверг, 28 марта

Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

Военно-транспортные суда США не могут выйти из Балтимора из-за обрушения моста

Военно-транспортные суда США не могут выйти из Балтимора из-за обрушения моста

Социалисты Молдавии выступили против интеграции страны в ЕС без Приднестровья

Россияне смогут поступать в белорусские вузы "на бюджет" по результатам ЕГЭ

Россияне смогут поступать в белорусские вузы "на бюджет" по результатам ЕГЭ

Киргизия заявила о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ

Киргизия заявила о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ

Нефть Brent подорожала до $85,76 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });