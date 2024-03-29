фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" прибыл в порт Массауа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) России "Маршал Шапошников" прибыл в порт Массауа, сообщает министерство информации Эритреи.

Пятидневный визит фрегата "Маршал Шапошников" приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Эритреей.

Отмечается, что "фрегат был тепло встречен военно-морскими силами Эритреи". В церемонии приняли участие высокопоставленные правительственные чиновники, командующие силами обороны Эритреи, и посол РФ в африканской стране Игорь Мозго.

Как сообщает пресс-служба ТОФ, "в ходе делового захода в порт Массауа для моряков-тихоокеанцев запланирована культурная и спортивная программа".

Фрегат пробудет в порту Массауа несколько дней, после чего продолжит дальний морской поход.

Ранее отряд боевых кораблей ТОФ в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" преодолел Баб-эль-Мандебский пролив и зашел в Красное море.