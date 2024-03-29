Пограничники Литвы и Польши не пустили молдавский детский хор по пути из Белоруссии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Литовские и польские пограничники не пропускают молдавский детский хор из Белорусии в ЕС. Ситуацию взяли на контроль в МИД республики.

"МИД Беларуси внимательно следит за ситуацией, развернувшейся на польской и литовской границах. Автобус с участниками молдовского детского хора "Рапсодия" не может выехать из Беларуси, потому что его не пропускают через свою границу Польша и Литва", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое приводит "СБ-Беларусь Сегодня".

В МИД подчеркнули, что белорусская сторона готова оказать молдавским партнерам возможное и необходимое содействие.

Несколькими часами ранее о ситуации с детским хором сообщила в соцсети руководитель коллектива Наталья Барабанщикова.

"Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии. Сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила. Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии", - написала Барабанщикова.

Она также сообщила, что в посольстве Молдавии им посоветовали проехать через белорусско-литовскую границу, но и там их развернули после длительного ожидания.

"Нас отправили обратно, обещав, что ждут какие-то разрешения. В отказе фигурируют слова, что наш коллектив представляет угрозу для Литвы", - добавила она.