Армения запретила трансляцию авторских программ Владимира Соловьева

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Армении заблокировали трансляцию выходящих в эфир на телеканале "РТР-Планета" авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", сообщает пресс-служба Телевизионной и радиовещательной сети Армении.

"Решение принято на основе постоянных‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", - отмечается в сообщении.

Указанные статьи договора предполагают, что стороны не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь и исключают оскорбительное содержание.