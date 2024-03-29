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Армения запретила трансляцию авторских программ Владимира Соловьева

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Армении заблокировали трансляцию выходящих в эфир на телеканале "РТР-Планета" авторских программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", сообщает пресс-служба Телевизионной и радиовещательной сети Армении.

"Решение принято на основе постоянных‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Арменией и Россией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций", - отмечается в сообщении.

Указанные статьи договора предполагают, что стороны не должны допускать вмешательства во внутриполитическую жизнь и исключают оскорбительное содержание.

Армения Владимир Соловьев РТР-Планета
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