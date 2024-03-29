Израиль расширяет зону отчуждения вокруг сектора Газа

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля продолжает создавать зону отчуждения на границе израильских территорий и сектора Газа, ее ширина составляет примерно километр, сообщает в пятницу газета Haaretz, основываясь на данных, полученных со спутников.

"К реализации проекта привлечены инженерные войска, которые значительно расширяют район, объявленный израильской армией запретным для палестинцев еще до начала конфликта", - пишет газета.

По завершении работ эта зона будет охватывать 16% ото всей территории сектора Газа.

Кроме того, израильтяне также расчищают место у лагеря аль-Бурейдж, там создается пространство, которое разделит сектор Газа на две части, благодаря чему удастся установить контроль над движением на стратегических магистралях в анклаве.

По сообщениям межарабских СМИ, в течение пятницы израильтяне также продолжили наносить удары по сектору Газа, жертвами которых стали не менее 35 человек.

В городе Газа погибли десять человек, в том числе гражданские лица и полицейский, в задачу которого входило содействие доставке гуманитарной помощи: "Полицейские подверглись нападению со стороны Израиля, когда они помогали доставлять продовольствие жителям севера сектора Газа".

МИД Израиля в свою очередь заявил, что власти страны не препятствуют распределению гуманитарной помощи в секторе Газа, отметив, что "Израиль придерживается международного права". Однако, несмотря на это большинство наземных пунктов пропуска в анклав продолжает оставаться закрытыми.

По данным министерства здравоохранения в секторе Газа на пятницу, с начала конфликта его жертвами стали более 32,5 тыс. человек, еще более 75 тыс. ранены.

Сирийские СМИ в свою очередь сообщили об активности израильской авиации на сирийском направлении. Со ссылкой на министерство обороны страны они передали, что авиаудары нанесены по нескольким населенным пунктам в сельской местности провинции Алеппо на севере Сирии. Ударам подверглись ракетные склады группировки "Хезболла" в южном пригороде Алеппо, недалеко от международного аэропорта Алеппо.