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Израиль вернется за стол переговоров с ХАМАС о прекращении огня

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение израильской делегации к переговорам с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN.

"Нетаньяху провел беседу с директором разведки "Моссад" и главой Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и одобрил проведение в ближайшие дни следующего раунда переговоров в Дохе и Каире", - приводит телеканал выдержки из заявления офиса Нетаньяху.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

В конце прошлой недели Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.

Считается, что ХАМАС удерживает не менее 130 заложников, около 100 из которых, как полагают, живы.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа
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