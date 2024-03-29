Израиль вернется за стол переговоров с ХАМАС о прекращении огня

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил возвращение израильской делегации к переговорам с палестинской группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает в пятницу CNN.

"Нетаньяху провел беседу с директором разведки "Моссад" и главой Службы общей безопасности ("Шин-Бет") и одобрил проведение в ближайшие дни следующего раунда переговоров в Дохе и Каире", - приводит телеканал выдержки из заявления офиса Нетаньяху.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС напали на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

В конце прошлой недели Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.

Считается, что ХАМАС удерживает не менее 130 заложников, около 100 из которых, как полагают, живы.