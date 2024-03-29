Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

США пообещали продолжать делиться с РФ сведениями о террористических угрозах

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжат делиться с российскими властями информацией о возникающих террористических угрозах, заявила в пятницу посол США в Москве Линн Трейси.

"В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями, и будем продолжать это делать. Мы также продолжим отвечать на запросы российского правительства о помощи в расследовании теракта в Crocus City Hall", - говорится в заявлении Трейси, распространенном американской дипмиссией.

Посол отметила: "Факты таковы, что переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия. ИГИЛ-К (террористическая организация, запрещенная в РФ) взяла на себя ответственность за ужасающее нападение на прошлой неделе на Crocus City Hall. ИГИЛ-К хорошо известна спецслужбам по всему миру как террористическая организация с историей варварских и насильственных деяний, включая предыдущие атаки на россиян, как это было в случае с взрывами у российского посольства в Кабуле в 2022 году".

Она также выразила надежду на то, что российский народ найдет в себе силы для возвращения к привычной жизни после теракта.

"Ничто не изменит трагического характера событий прошедшей недели и не вернет тех, кто погиб. И мы искренне надеемся, что российский народ сможет обрести мир и прийти в себя в течение следующих нескольких дней и недель, пока будут возвращаться силы для дальнейшей жизни", - отметила Трейси.

"Наши сердца обращены ко всем, кто скорбит, и кого затронула эта страшная трагедия. Мы понимаем, что ваша страна переживает сегодня невероятно тяжелое и наполненное болью время", - говорится в заявлении посла.

Линн Трейси США Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Глава Роспотребнадзора заявила о сохраняющейся в мире сложной эпидобстановке

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

Что случилось этой ночью: пятница, 29 марта

Байдена пригласили в Конгресс дать показания о деловых операциях его семьи

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе

Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда стремилась в ЕС

Дуров заявил о борьбе Telegram с рассылками призывов к терактам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });