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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

В СВР не увидели абсолютной поддержки версии ответственности ИГ за теракт в Crocus

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Службе внешней разведки (СВР) считают, что продвигаемая администрацией США версия о том, что ответственность за теракт в подмосковном Crocus City Hall несет исключительно афганский филиал ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) "Вилаят Хорасан", не встречает абсолютной поддержки на Западе и в остальном мире.

"Американцам не удается добиться единства оценок подмосковной трагедии даже среди членов НАТО и ЕС, не говоря уже о государствах Глобального Юга", - говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-бюро СВР в понедельник.

В нем отмечается, что "Вашингтон начал выгораживать (президента Украины Владимира) Зеленского еще до того, "как успел остыть пепел" сгоревшего Crocus City Hall. "Подобная поспешность многим на Западе кажется опрометчивой, а на Востоке - подозрительной", - заявили в СВР.

Нападение на Crocus City Hall

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Вашингтон СВР США НАТО Crocus City Hall
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