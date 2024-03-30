В НАТО не видят признаков подготовки РФ к нападению на какую-либо страну альянса

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время нет никаких признаков того, что Россия планирует вторгнуться в какую-либо страну НАТО, заявил журналистам глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какое-либо государство-член НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза", - цитирует адмирала издани‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е The Baltic Times.

В то же время, он сказал, что "амбиции России выходят за рамки Украины". В связи с этим "Североатлантический союз в целом должен быть более подготовленным".

По его словам, поскольку блок "согласился рассматривать Россию как угрозу", планы и работа альянса направлена на то, чтобы "убедиться, что мы можем защититься от угроз".