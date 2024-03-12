Разведка США считает, что РФ будет совершенствовать ядерный потенциал

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американское разведывательное сообщество предположила в докладе, что Россия в дальнейшем продолжит модернизировать ядерный потенциал.

"Россия продолжит модернизировать свой ядерный потенциал и сохранит самый большой и разнообразный арсенал ядерного оружия. Москва считает свой ядерный потенциал необходимым для поддержания сдерживания и достижения целей в потенциальном конфликте с США и НАТО", - говорится в докладе разведывательного сообщества США, распространенном офисом директора Национальной разведки Эврил Хэйнс.

Разведка США сообщила, что у нее есть опасения по поводу возможностей России в этой области.

"Москва продолжит разработку ракет большой дальности, способных нести ядерное оружие, и подводных систем, предназначенных для преодоления или обхода системы противоракетной обороны США. Россия расширяет и модернизирует свой большой и разнообразный набор нестратегических систем, которые способны нести ядерные или обычные боеголовки", - отмечается в документе.

Также, по утверждению американской разведки, РФ "продолжит представлять актуальную глобальную киберугрозу", будет "совершенствовать методы работы разведки и проведения кибератак".

В Вашингтоне считают, что Россия "нацелена на то, чтобы добиться раскола в западных альянсах" и "вероятно, попробует повлиять на выборы" в США 2024 года.