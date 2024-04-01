Израиль нанес авиаудары по объектам в окрестностях Дамаска

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли авиаудары по нескольким объектам в окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в Минобороны Сирии.

"Сегодня примерно в 21:30 израильский противник предпринял воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на ряд пунктов в окрестностях Дамаска", - заявил источник агентству.

По его данным, в результате авиаударов были ранены два мирных жителя.

Отмечается, что сирийские средства ПВО перехватили несколько израильских ракет.