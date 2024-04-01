Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

МИД РФ осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В МИД России осудили удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, который привел к жертвам и пострадавшим, и призвали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии.

"Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади считают "категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями". "Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения", - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ исходят из того, "что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены".

"Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать четко обозначенную свою позицию и соответствующую правовую оценку этим действиям. Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона", - подчеркивается в заявлении.

Дамаск МИД РФ Иран Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США по-прежнему считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });