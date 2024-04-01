МИД РФ осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В МИД России осудили удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске, который привел к жертвам и пострадавшим, и призвали израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии.

"Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по зданию консульства Ирана в Дамаске. В результате атаки строение было полностью разрушено. По поступающей информации, имеется значительное количество погибших и раненых, в том числе дипломатов. Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади считают "категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями". "Обращаем особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения", - подчеркивается в заявлении.

В МИД РФ исходят из того, "что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены".

"Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать четко обозначенную свою позицию и соответствующую правовую оценку этим действиям. Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона", - подчеркивается в заявлении.