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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Премьер-министра Израиля успешно прооперировали

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию премьера.

Грыжу у него обнаружили при плановом осмотре вечером в субботу 30 марта. Операция прошла в ночь на 1 апреля в больнице Хадасса в Иерусалиме. Как уточняет The Times of Israel, Нетаньяху оперировали под общим наркозом, на это время обязанности главы правительства исполнял министр юстиции Ярив Левин.

После операции премьер-министр чувствует себя хорошо.

Нетаньяху 74 года. В прошлом году ему делали операцию по установке кардиостимулятора.

Иерусалим Израиль Биньямин Нетаньяху Ярив Левин
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