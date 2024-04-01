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UPS станет главным поставщиком услуг грузовых авиаперевозок для госсектора США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service заключила контракт на грузовые авиаперевозки с Почтовой службой США (U.S. Postal Service, USPS), говорится в сообщении компании.

Благодаря новому контракту UPS станет основным поставщиком этих услуг для американского госсектора. До этого им более 20 лет выступала конкурирующая FedEx Corp., чей договор с USPS будет действовать до 29 сентября.

FedEx в 2017 году продлила свой контракт с национальной почтовой службой до 2024 года, однако в этот раз пролонгацию согласовать не удалось. Семь лет назад FedEx рассчитывала, что он будет приносить ей выручку в размере $1,5 млрд в год.

Акции UPS дешевеют на 0,8% на торгах в понедельник, FedEx – на 1,5%.

США UPS FedEx USPS
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