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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Южная Корея ввела санкции в отношении двух граждан РФ и двух компаний

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Сеул ввел санкции в отношении двух российских физических лиц и двух компаний, а также двух судов, которые, как утверждается, "имеют отношение к сотрудничеству с КНДР".

Согласно МИД Южной Кореи, санкции затронут суда Lady R и Angara, которые, по данным Сеула, "перевозили контейнеры с военными грузами".

Под санкции попали компании "Интеллект" и "Содействие", а также их руководители.

Санкции вступят в силу в среду, 3 апреля.

Южная Корея КНДР РФ
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