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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Что случилось этой ночью: вторник, 2 апреля

Удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, санкции Сеула против двух компаний из РФ, ЧП на железной дороге в Красноярском крае

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Южная Корея ввела санкции в отношении компаний "Интеллект" и "Содействие", а также их руководителей. Кроме того, меры приняты в отношении судов Lady R и Angara, которые, по данным Сеула, сотрудничают с КНДР.

- Число пострадавших при обстреле Белгорода 1 апреля выросло до 10 человек. Семеро из них находятся в больницах с осколочными ранениями. В городе зафиксированы повреждения в 82 квартирах, семи частных домовладениях, пяти социальных объектах, четырех хозсубъектах.

- Совбез ООН 2 апреля проведет по запросу России открытое заседание в связи с воздушной атакой Израиля на консульство Ирана в Дамаске, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Администрация США сообщила, что в Вашингтоне заранее не знали об ударе по консульству и к этому не причастны.

- В Красноярском крае пассажирский поезд врезался в сошедшие с рельсов грузовые вагоны. Инцидент произошел около полуночи на участке между станциями Жайма и Мана. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

- В Амурской области задержан главный инженер рудника "Пионер", где из-за обрушения породы 13 человек оказались заблокированы в шахте. Его подозревают в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

- Правительство США рассматривает возможность продажи Израилю 50 новых истребителей F-15, усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, а также комплекты боеприпасов, сообщило издание The Hill.

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