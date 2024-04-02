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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

США призвали Израиль расследовать гибель сотрудников НКО в Газе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - США призывают Израиль незамедлительно расследовать сообщения об ударе армии обороны Израиля в секторе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере четыре сотрудника международной благотворительной организации "Всемирная центральная кухня".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США "убиты горем и глубоко обеспокоены" инцидентом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни".

"Работники гуманитарных организаций должны быть защищены, поскольку они доставляют помощь, в которой остро нуждаются", - отметила Уотсон.

В свою очередь, армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование инцидента.

"После сегодняшних сообщений о персонале "Всемирной центральной кухни" в Газе, армия обороны Израиля проводит тщательную проверку на самом высоком уровне, чтобы разобраться в обстоятельствах этого трагического инцидента", - говорится в сообщении военных в телеграм.

Ранее во вторник палестинские СМИ сообщили, что в результате авиаудара в районе Дейр-эль-Балах в секторе Газа погибли пять человек, в том числе международные гуманитарные работники.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что среди членов "Всемирной центральной кухни", которые погибли в Газе, была гражданка Австралии.

"Австралия ожидает полной ответственности за гибель гуманитарных работников, что совершенно неприемлемо", - заявил Альбанезе.

"Правда в том, что это выходит за рамки любых разумных обстоятельств, при которых кто-то, занимающийся оказанием помощи, должен погибнуть. В этом автомобиле находились четверо сотрудников гуманитарных организаций, а также палестинский водитель", - сказал Альбанезе.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Австралия США Израиль Газа
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