"Всемирная центральная кухня" приостановит работу в Газе после гибели сотрудников

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Организация "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen, WCK), несколько сотрудников которой погибли в результате удара израильской армии по сектору Газа, объявила о приостановке работы в анклаве.

"Всемирная центральная кухня" немедленно приостанавливает операции в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным "Всемирной центральной кухни", в результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них – граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады. Ранее сообщалось о пяти погибших.

"У меня разбито сердце, и я потрясена тем, что мы – "Всемирная центральная кухня" и мир в целом – потеряли сегодня прекрасные жизни из-за целенаправленной атаки армии обороны Израиля", - заявила глава организации Эрин Гор.

США призвали Израиль незамедлительно расследовать сообщения об ударе армии обороны Израиля в секторе Газа.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США "убиты горем и глубоко обеспокоены" инцидентом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что среди членов "Всемирной центральной кухни", которые погибли в Газе, была гражданка Австралии.

"С гибелью гуманитарных работников мириться неприемлемо, Австралия ожидает, что виновные понесут полную ответственность", - заявил Альбанезе.

Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование инцидента.