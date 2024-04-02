Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

"Всемирная центральная кухня" приостановит работу в Газе после гибели сотрудников

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Организация "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen, WCK), несколько сотрудников которой погибли в результате удара израильской армии по сектору Газа, объявила о приостановке работы в анклаве.

"Всемирная центральная кухня" немедленно приостанавливает операции в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным "Всемирной центральной кухни", в результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них – граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады. Ранее сообщалось о пяти погибших.

"У меня разбито сердце, и я потрясена тем, что мы – "Всемирная центральная кухня" и мир в целом – потеряли сегодня прекрасные жизни из-за целенаправленной атаки армии обороны Израиля", - заявила глава организации Эрин Гор.

США призвали Израиль незамедлительно расследовать сообщения об ударе армии обороны Израиля в секторе Газа.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что США "убиты горем и глубоко обеспокоены" инцидентом, в результате которого погибли сотрудники "Всемирной центральной кухни".

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что среди членов "Всемирной центральной кухни", которые погибли в Газе, была гражданка Австралии.

"С гибелью гуманитарных работников мириться неприемлемо, Австралия ожидает, что виновные понесут полную ответственность", - заявил Альбанезе.

Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование инцидента.

Израиль сектор Газа Всемирная центральная кухня World Central Kitchen WCK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 2 апреля

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq вырос

Южная Корея ввела санкции в отношении двух граждан РФ и двух компаний

Иран призвал Совбез ООН осудить удар Израиля по консульству в Сирии

МИД РФ осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии

США по-прежнему считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });