Renault в 2026 году начнет выпуск электрофургонов для СП с Volvo и CMA CGM

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Автоконцерн Renault планирует с 2026 года выпускать на своем заводе во французском Сандувиле электрические фургоны нового поколения для компании Flexis, говорится в пресс-релизе Renault.

Инвестиции в проект ожидаются на уровне 300 млн евро. В ближайшие четыре года он позволит создать 550 рабочих мест.

Завод в Сандувиле уже производит фургоны Renault Trafic.

Flexis – совместное предприятие Renault со шведским производителем грузовиков Volvo и французским логистическим оператором CMA CGM.