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Renault выкупит 2 млн акций и увеличит выпуск автомобилей в Испании до допандемийного уровня

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA в рамках реализации текущей программы buyback выкупит до 2 млн своих акций в период с 24 мая по 7 июня включительно, говорится в сообщении компании.

Окончательный объем выкупа будет зависеть от рыночных условий.

Между тем испанская газета Expansion сообщила со ссылкой на источники, что Renault планирует увеличить производство автомобилей в Испании до 500 тыс. в год по сравнению с 300 тыс. в прошлом году. Таким образом, объем выпуска достигнет допандемийного уровня.

Компания планирует начать производство моделей Espace, Austral, Captur и Symbioz, а также гибридного внедорожника Rafale.

У Renault в Испании есть два завода – в Паленсии и в Вальядолиде.

Котировки акций французского автопроизводителя растут на 3,1% в ходе торгов в пятницу. Рыночная стоимость Renault с начала текущего года подскочила на 33,5% (до 13,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 7,2%.

Renault Испания
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