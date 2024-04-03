Главы МИД стран НАТО собираются в Брюсселе в юбилейную дату 75-летия альянса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел НАТО на своей весенней встрече в Брюсселе 3-4 апреля отметят 75-летие основания Североатлантического альянса.

В среду главы МИД соберутся в формате Североатлантического совета, который будет в основном посвящен подготовке к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. В центре внимания министров, как и в течение последнего года, будет реализация планов по укреплению сдерживания и обороны, принятых на прошлогоднем саммите альянса в Вильнюсе, а также помощь Украине.

В четверг, 4 апреля исполнится 75 лет со дня основания Североатлантического альянса. Этот день начнется с церемонии празднования юбилея организации.

На церемонии выступят генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр и министры иностранных дел Албании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Бельгии.

Торжества по случаю 75-летия НАТО состоятся также на саммите альянса в Вашингтоне, где в 1949 году был подписан учредительный договор организации.

Далее в повестке мероприятий четверга - заседание министерского Совета НАТО-Украина с участием главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе, и в частности, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена альянса.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву, поясняет газета.

При этом предложение Столтенберга в случае имплементации будет предусматривать гораздо более скромное американское финансовое участие, нежели планировалось до сих пор. Так, согласно одной из рассматриваемых схем, США нужно будет передать в общий фонд НАТО только $16 млрд.

По информации FT, главы МИД стран НАТО обсудят данное предложение на своей встрече в Брюсселе. Отмечается, что Столтенберг планирует достичь согласия до саммита НАТО в Вашингтоне. При этом дипломаты отметили, что для принятия плана необходимо согласие всех 32-х членов альянса, и на переговоры могут уйти месяцы.

Завершится двухдневная министерская встреча совещанием Североатлантического совета с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая коллег из Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Из стратегической концепции НАТО следует, что этот регион важен для альянса, поскольку события в АТР могут напрямую повлиять на безопасность Евроатлантического региона. В 2023 году лидеры этих четырех стран-партнеров участвовали в саммите НАТО в Вильнюсе.

В этом заседании примет участие высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.