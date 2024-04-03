Главы МИД стран НАТО обсудят многолетний план военной поддержки Киева

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Формулирование многолетней программы военной помощи Украине станет темой встречи в Брюсселе глав МИД стран НАТО, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим многолетние финансовые обязательства для обеспечения устойчивой поддержки (Украины - ИФ)", - сказал он.

"Завтра мы проведем заседание совета НАТО-Украина. С министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой мы обсудим нужды Украины как в настоящее время, так и на будущее. Мы трансформирует всеобъемлющую помощь Украине в многолетнюю программу помощи", - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что уже сейчас НАТО финансирует 99% военной помощи Киеву.

"Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на длительную перспективу, чтобы меньше зависеть от добровольных взносов и больше - от обязательств НАТО; меньше зависеть от краткосрочных предложений и больше полагаться на многолетние взносы", - заявил Столтенберг.

Помимо этого, по его словам, на встрече в Брюсселе планируют обсудить, как НАТО может взять на себя больше ответственности в координации поставок военного оборудования и организации обучения для Украины, "закрепив это устойчивой рабочей программой".

Генсек заявил, что очевидна потребность в выделении новых денежных средств Украине в более серьезных объемах, на многие годы вперед, причем поступление финансов должно проходить регулярно, "каждый месяц, каждый год".

"Я не думаю, что на встрече сегодня или завтра будет окончательное решение по этому вопросу. Хотелось бы надеяться, что мы будем двигаться навстречу консенсусу, и к будущему саммиту НАТО у нас будет соглашение", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянсу необходимо послать России сигнал о поддержке НАТО Украины в долгосрочной перспективе и в разных областях.

Саммит НАТО в 2024 году пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.