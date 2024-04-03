Сотрудник Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на руднике в Приамурье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, ранее задержанный по подозрению в халатности в рамках дела о ЧП на руднике "Пионер", в среду взят под стражу, сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании заместителю начальника отдела меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что два сотрудника Ростехнадзора были задержаны в рамках расследования обвала в шахте на руднике "Пионер", где оказались заблокированы горняки. Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Прокуратура области отмечает, что фигуранты не приняли решение об административном приостановлении деятельности рудника, что позволило предприятию продолжать работу с грубыми нарушениями, что привело к обрушению породы.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.

В понедельник было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.