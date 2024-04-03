Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Сотрудник Ростехнадзора арестован по делу о ЧП на руднике в Приамурье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, ранее задержанный по подозрению в халатности в рамках дела о ЧП на руднике "Пионер", в среду взят под стражу, сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратурой Амурской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании заместителю начальника отдела меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - говорится в сообщении.

Фигуранту предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что два сотрудника Ростехнадзора были задержаны в рамках расследования обвала в шахте на руднике "Пионер", где оказались заблокированы горняки. Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Прокуратура области отмечает, что фигуранты не приняли решение об административном приостановлении деятельности рудника, что позволило предприятию продолжать работу с грубыми нарушениями, что привело к обрушению породы.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника.

В понедельник было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.

Ростехнадзор Амурская область Приамурье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Байден обвинил Израиль в недостаточной защите гуманитарных работников Газе

Байден обвинил Израиль в недостаточной защите гуманитарных работников Газе

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ восточного побережья Тайваня

Обострение палестино-израильского конфликта

Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

В Сенате США улучшается отношение к альтернативному плану Джонсона по Украине

В Сенате США улучшается отношение к альтернативному плану Джонсона по Украине

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Что произошло за день: вторник, 2 апреля

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Опасная акула-мако появилась у берегов египетского курорта Хургада

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });