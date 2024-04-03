Второй сотрудник Ростехнадзора взят под стражу по делу о ЧП на руднике в Приамурье

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд Амурской области в среду принял решение взять под стражу еще одного фигуранта уголовного дела о ЧП на руднике "Пионер" (оператор - АО "Покровский рудник") - старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

"Старшему инспектору отдела по надзору за опасными производственными объектами по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 24 суток, то есть до 25 мая", - сообщила "Интерфаксу" помощник прокурора области Татьяна Ашмарина.

Представитель суда Александр Воронин отметил, что сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест. Суд, как он пояснил "Интерфаксу", учел, что на свободе обвиняемая может скрыться от следствия и суда, уничтожить материалы, воздействовать на свидетелей.

В следственном управлении СК России агентству уточнили, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Не выявленные в ходе проверок грубые нарушения о промышленной безопасности, связаны с выработкой горных пород подземным способом под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами", - сказал старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский.

Ранее сообщалось, что два сотрудника Ростехнадзора были задержаны в рамках расследования обвала в шахте на руднике "Пионер", где оказались заблокированы горняки.

Как полагает следствие, подозреваемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Председателю СК России был представлен доклад о ходе следствия.

Прокуратура области отмечает, что фигуранты не приняли решение об административной приостановке работы рудника, что привело к обрушению породы.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы, в шахте оказались заблокированными 13 человек. Возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Под стражу взят управляющий директор рудника, задержан главный инженер "Пионера".

В понедельник было принято решение о прекращении спасательных работ на руднике из-за угрозы повторных обвалов и данных разведывательных скважин.