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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Цены на нефть стабильны после подъема накануне

Цены на нефть стабильны после подъема накануне
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве составляет $88,97 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,5 (1,7%) до $88,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%) до $85,11 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,44 (1,7%) до $85,15 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Между тем в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 по Москве Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

Brent нефть
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