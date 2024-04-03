Brent подорожала до $89,68 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут днем в среду перед выходом данных о запасах в США.

К 14:40 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,85%), до $89,68 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,86%), до $85,88 за баррель.

Trading Economics отмечает резкий рост рисков перебоев в поставках нефти после заявлений Ирана о планируемом ответе на израильский авиаудар по его консульству в Дамаске.

В среду также проходило заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По словам источника "Интерфакса", министры комитета не дали рекомендаций альянсу по его итогам, полноформатная встреча ОПЕК+ назначена на 1 июня.

В 17:30 по Москве Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.