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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Brent подорожала до $89,68 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти уверенно растут днем в среду перед выходом данных о запасах в США.

К 14:40 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,85%), до $89,68 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,86%), до $85,88 за баррель.

Trading Economics отмечает резкий рост рисков перебоев в поставках нефти после заявлений Ирана о планируемом ответе на израильский авиаудар по его консульству в Дамаске.

В среду также проходило заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По словам источника "Интерфакса", министры комитета не дали рекомендаций альянсу по его итогам, полноформатная встреча ОПЕК+ назначена на 1 июня.

В 17:30 по Москве Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

API Brent WTI Иран ОПЕК США Минэнерго
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