Инфляция в Турции в марте ускорилась до 68,5%, обновив максимум с ноября 2022 г.

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Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в марте вновь ускорились, обновив максимум с ноября 2022 года.

Инфляция составила 68,5% в годовом выражении по сравнению с 67,07% в феврале, говорится в отчете статистического института страны (Turkstat).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное усиление инфляции - до 69,1% в годовом выражении.

Ускорению темпов роста потребительских цен в Турции способствовало, в частности, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), в результате которого резко подскочила стоимость услуг, являющаяся ключевым драйвером инфляции в стране.

Образовательные услуги в стране в прошлом месяце подорожали более чем вдвое по сравнению с мартом 2023 года, медицинские - в 1,8 раза, цены в отелях, кафе и ресторанах выросли в 1,9 раза.

Стоимость коммунальных услуг подскочила в 1,5 раза, транспортных - в 1,8 раза. Продукты питания в Турции в марте подорожали в 1,7 раза, одежда и обувь - в 1,5 раза.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания, энергоносителей, алкоголя, табачной продукции и золота, ускорилась до 75,21% с 72,89% в феврале, сообщает Turkstat.

Рост потребительских цен в Турции в помесячном выражении в марте замедлился до 3,16% с 4,53% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в стране в прошлом месяце повысились на 51,47% в годовом выражении и на 3,29% относительно февраля. В феврале цены выросли на 47,29% и 3,74% соответственно.