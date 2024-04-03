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Генсек НАТО надеется на скорейшее голосование в Конгрессе по финпомощи Украине

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что Конгресс США в ближайшее время примет решение о дополнительном финансировании для Украины.

"Сенаторы и члены палаты представителей заверили меня, что в Конгрессе есть значительное большинство, выступающее за поддержку Украины. Вопрос в том, чтобы реализовать большинство при голосовании, добиться твердого решения. И я надеюсь, что это произойдет как можно скорее", - сказал Столтенберг в преддверии встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

"Тот факт, что в Конгрессе не добились согласия о продолжении поддержки, имеет последствия. (...) Любая задержка имеет реальные последствия на поле боя", - добавил Столтенберг.

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Конгресс США с осени прошлого года не может согласовать финансирование дальнейшей военной помощи Украине.

В ночь на понедельник спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать "важные нововведения". В случае одобрения этих предложений Палатой представителей возникнет новая проблема, так как вариант Джонсона, вероятно, будет сильно отличаться от пакета, одобренного Сенатом. Таким образом, Конгрессу придется думать над тем, как разработать вариант, устраивающий обе палаты.

Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд в феврале. Пакет включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Джонсон отказался рассматривать этот пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.

Йенс Столтенберг НАТО США Украина
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