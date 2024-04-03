Главы МИД стран НАТО обсудят способ независимого выделения $100 млрд для Украины

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран НАТО обсудят в Брюсселе предложение генсека альянса Йенса Столтенберга о пакете помощи Украине в $100 млрд, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом этого заседания.

"Столтенберг выдвинул предложение сформировать пакет в $100 млрд на ближайшие пять лет. Мы проанализируем реализуемость этого предложения. В настоящий момент не будут приниматься решения. Речь о том, чтобы приготовиться к саммиту в Вашингтоне, который состоится в июле", - сказала она.

Она отметила, что такой фонд не является благотворительностью, по ее мнению, это инвестиция в безопасность Запада, и министры рассмотрят, каким образом должны быть распределены взносы между государствами-членами. Помощь Украине должна быть скоординирована наилучшим образом, считает министр.

Вклады в этот пакет будут рассчитываться на основе ВВП каждой страны НАТО. "Дискуссия началась. Мы здесь для того, чтобы рассмотреть различные варианты, видеть, что можно предложить", - сказала глава МИД Бельгии.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине на сумму до $100 млрд, который будет действовать вне зависимости от возможных политических перемен на Западе, и в частности, в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена альянса.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу управлять поставками летального оружия Киеву.