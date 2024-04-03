Китайский производитель алкоголя Moutai увеличил выручку на 18% в 2023 году

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель алкогольной продукции Kweichow Moutai Co. увеличил чистую прибыль по итогам 2023 года на 19,2% до 74,73 млрд юаней ($10,33 млрд).

Выручка выросла на 18% и составила 150,56 млрд юаней, приводит данные компании издание Yicai.

В том числе доходы от продажи флагманского продукта "Маотай" повысились на 17,4% - до 126,6 млрд юаней. Однако валовая рентабельность в данном сегменте опустилась впервые с 2018 года - на 0,07 процентного пункта, до 94,1%.

Доходы Moutai от продажи других видов алкогольной продукции выросли на 29,4% и достигли 20,6 млрд юаней, рентабельность поднялась на 2,5 п.п. - до 79,8%.

Расходы компании в прошлом году взлетели на 40,9%, составив 4,7 млрд юаней, что было обусловлено повышением затрат на расширение рынка и рекламу.

Moutai прогнозирует увеличение выручки в 2024 году примерно на 15%, а также планирует капзатраты на уровне 6,2 млрд юаней.

Котировки акций компании поднялись на 0,1% по итогам торгов в Шанхае в среду. За последние двенадцать месяцев они снизились на 5,5%, в то время как фондовый индекс Shanghai Composite потерял 7,3%.

Kweichow Moutai – флагман ликероводочной промышленности Китая и крупнейший по капитализации производитель крепкого алкоголя в мире. "Маотай" – это подвид традиционного китайского крепкого алкогольного напитка байцзю (объемная доля этилового спирта 40-60%) из зерна различных злаковых культур. В Китае "Маотай" пьют на официальных приемах, свадьбах и других важных мероприятиях, дарят друзьям и почетным гостям. Кроме того, этот напиток экспортируется.